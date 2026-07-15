La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla sconfitta del governo nella votazione che si è tenuta martedì alla Camera sulla legge elettorale, con le opposizioni che hanno chiesto a gran voce elezioni anticipate. “Governo battuto sulla legge elettorale”, è la prima pagina del Corriere della Sera. “Preferenze, sconfitta Meloni”, titola invece La Stampa. “Il bottarellum”, è l’apertura del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Il governo va a sbattere” (La Repubblica).

“Governo battuto sulla legge elettorale” (Il Corriere della Sera).

“Segnale da non sottovalutare”, di Massimo Franco: “È probabile che la riforma elettorale voluta dal governo alla fine sarà approvata. La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze, tuttavia, rappresenta un segnale da non trascurare. Segna una battuta d’arresto ascrivibile per intero alla maggioranza presieduta da Giorgia Meloni. E sottolinea le difficoltà di tenuta di una coalizione di destra che finora non aveva dato segni di cedimento: nemmeno su temi estremamente divisivi come la politica estera e il sostegno all’Ucraina”.

“Preferenze, sconfitta Meloni” (La Stampa).

“L’export cinese batte i dazi (+ 27%)” (Il Sole 24 Ore).

“Preferenze, maggioranza battuta” (Il Messaggero).

“Il prezzo che il Paese non può pagare alle furbizie”, di Paolo Pombeni: “Proviamo a dare la colpa al clima atmosferico infernale, giusto per spiegare una simil-crisi politica che è andata in scena ieri alla Camera. La maggioranza sull’emendamento delle preferenze va sotto per un voto, 187 a 188, ma subito c’è da chiedersi se si sia di fronte ad una vera sfiducia al governo o se si è trattato di un incidente dovuto a qualche franco tiratore operante al solito nell’ombra del voto segreto”.

“Alto tradimento” (Il Giornale).

“Bocciatellum” (Il Manifesto).

“Il bottarellum” (Il Fatto Quotidiano).

“Il sangue dei finti”, di Marco Travaglio: “I mitomani velleitari che si fanno chiamare Volenterosi si sono riuniti a Parigi per solennizzare l’anniversario della presa della Bastiglia con una solenne presa per il culo. Il capocomico Macron, con la consueta tintura color comò che esclude curiosamente i basettoni brizzolati, ha provato a drammatizzare la pochade stringendo la mascella nel grido di battaglia…”.

“Meloni bocciata sulle preferenze. Destra spaccata, il governo trema” (Domani).

“La maggioranza perde pezzi. Parte la caccia ai traditori” (La Verità).

“Pace ai prigionieri” (Avvenire).