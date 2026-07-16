La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla legge elettorale e alle agitazioni all’interno della maggioranza, con la premier Giorgia Meloni che tira dritto dopo il voto di ieri sulle preferenze. “Voto, la sfida di Meloni”, titola La Stampa. “Legge elettorale, Meloni va avanti”, è la prima pagina del Corriere della Sera. “Meloni azzoppata insegue Vannacci”, è l’apertura del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Meloni ha fallito” (La Repubblica).

“Legge elettorale, Meloni va avanti” (Il Corriere della Sera).

“Gli inciampi dell’ultimo anno”, di Paolo Mieli: “Sosteneva Silvio Berlusconi, l’unico — dopo Alcide De Gasperi — ad essere rimasto a Palazzo Chigi per un intero quinquennio, che l’ultimo anno di legislatura era stato il più brutto della sua vita. Ne ricordava ogni attimo. Era iniziato quell’ultimo anno con un infortunio di per sé insignificante (stavolta sono stati due: referendum e voto segreto). Da quel momento tutto improvvisamente gli era parso chiaro. La prolissità, la vanità, l’esagerato senso di sé ma anche l’insicurezza e la pavidità delle persone che aveva intorno. Passavano i giorni e l’allegra combriccola che a lui doveva tutto o quasi procedeva verso una sconfitta che a suo avviso (e aveva ragione) non era affatto inevitabile”.

“Voto, la sfida di Meloni” (La Stampa).

“Investimenti, lo scatto dell’Europa” (Il Sole 24 Ore).

“Preferenze, maggioranza divisa” (Il Messaggero).

“Fare chiarezza sui frondisti”, di Mario Ajello: “E’ grave il fenomeno dei franchi tiratori. E lo è anche perché, in questo caso della legge elettorale che sta per essere approvata alla Camera ma monca delle preferenze, i frondisti della maggioranza – per lo più in Forza Italia e in una parte della Lega – sembrano essere inchiodati all’idea di politica come cooptazione dall’alto e non come libera competizione sui territori”.

“Ingiustizia è fatta” (Il Giornale).

“Il governo al contrario” (Il Manifesto).

“Meloni azzoppata insegue Vannacci” (Il Fatto Quotidiano).

“Guardoni in festa”, di Marco Travaglio: “Non vorremmo guastare la festa alle opposizioni, giustamente esultanti per il Bottarellum sul Melonellum rimediato da Giorgia e i suoi fratelli. Ma un conto è compiacersi per lo smacco all’immagine vincente della Meloni (già sfregiata dal referendum) e per l’ennesimo sfarinamento della maggioranza. Un altro è spacciare una faida tutta a destra per un successo…”.

“Corsa con ostacoli” (Avvenire).

“Meloni-Vannacci, prove d’intesa” (Libero).

“I franchi tiratori del proprio mutuo”, di Alessandro Sallusti: “Non vorrei smorzare sul nascere l’entusiasmo delle opposizioni per il possibile crollo della maggioranza e quindi per la fine anticipata del governo. Nel brutto scivolone sul voto di un emendamento della riforma elettorale in votazione alla Camera c’è stato infatti davvero poco di politico, i trenta falchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno affossato l’emendamento, proposto dalla maggioranza e sostenuto dal governo, che reintroduceva in parte le preferenze sono stati mossi da motivi personali che attengono alla salvaguardia del posto di lavoro”.

“Meloni nel bunker, ma tira dritto. Sulla legge truffa altra lite a destra” (Domani).

“La Meloni sfida i traditori” (La Verità).