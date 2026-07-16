Una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. La bumba è stata portata all’Istituto Gaslini in codice rosso e sarebbe in condizioni critiche. L’incidente è accaduto nel pomeriggio del 15 luglio. Appena i familiari si sono accorti che la bambina era rimasta incastrata nell’ acqua sono scattati i soccorsi. All’arrivo dei soccorritori, la bambina era già a bordo piscina priva di sensi, le è stato praticato un massaggio cardiaco per circa 45 minuti al termine dei quali aveva ripreso a respirare autonomamente. Poco dopo è stata trasferita nel punto di atterraggio dell’elisoccorso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dove è arrivata in codice rosso. Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L’impianto è sotto sequestro.