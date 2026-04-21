La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa ai negoziati fra Iran e Stati Uniti, alla minaccia del presidente Dondald Trump di non prolungare il cessate il fuoco oltre la scadenza fissata e all’incontro previsto per oggi a Islamabad, sul quale però non c’è ancora la certezza della partecipazione della delegazione iraniana. “Iran, il giorno della verità”, è l’apertura di Repubblica. “Scommessa Trump: Oggi faccio la pace”, titola La Stampa. “Patto Ue-Israele, il bluff di Meloni: no alla revoca”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Iran, il giorno della verità” (La Repubblica).

“L’Iran frena sui negoziati. Trump: intesa o bombardo” (Il Corriere della Sera).

“Le alleanze per un’Europa più forte”, di Federico Fubini: “Certo che l’«escursione» di Donald Trump in Iran, come la chiama lui, è stata un’avventura scriteriata: decisa senza capire le implicazioni, senza rispetto per i processi democratici in America o una strategia per il dopo. E certo che tutto questo pressappochismo abbassa di un gradino in più il «soft power» degli Stati Uniti, quel carisma che portava gli altri Paesi a condividere i loro obiettivi e valori. In proposito si sta formando non solo un raro consenso bipartisan nella politica italiana, ma un comune sentire nella società”.

“Scommessa Trump: Oggi faccio la pace” (La Stampa).

“Shock energia e trasporti sulle imprese. Ortofrutta fresca, è già corsa dei prezzi” (Il Sole 24 Ore).

“La fabbrica dei dossieraggi” (Il Messaggero).

“Il mercato globale e la lezione di Hormuz”, di Luca Diotallevi: “Lo stretto di Hormuz è largo 33 km. Vicende politiche ed economiche di scala planetaria, la vita di miliardi persone, persino le loro preghiere, in questo momento sono legate a cosa ne sarà di quei 33 km. Per rendersi conto di quanto pochi siano quei 33 km basta pensare al fatto che per ottenere la circonferenza del globo dovremmo moltiplicarli per 1.214 volte. Ma non eravamo in un’era di globalizzazione? Come è possibile che la politica globale e l’economia globale dipendano da qualcosa di così piccolo? E da tanti altri segmenti altrettanto piccoli, come ad esempio la distanza tra l’isola di Wuqiu (lembo occidentale di Taiwan) e la Cina continentale. Dovremmo allora concluderne che la globalizzazione è fallita e finita?”.

“Borsellini indagava su mafia e appalti: ecco le carte sparite” (Il Giornale).

“Pasticciaccio brutto” (Il Manifesto).

“Patto Ue-Israele, il bluff di Meloni: no alla revoca” (Il Fatto Quotidiano).

“Che storia che fa”, di Marco Travaglio: “L’intervista di Fabio Fazio a Giuseppe Conte ha svelato tanti particolari inediti della storia recente che ci erano sfuggiti. Credevamo che aver votato, come Conte dice di aver fatto una volta, per la sinistra Dc di De Mita non fosse proprio un’onta, almeno per Fazio: sennò l’avrebbe detto a Mattarella, Prodi, Bindi&C…”.

“Si tratta, o forse no” (Avvenire).

“Il conto svizzero” (Libero).

“Si vota tra un anno e il Centrodestra non ha già perso”, di Mario Sechi: “Il centrodestra è in crisi? No, ha perso il referendum non le elezioni che arriveranno tra più di un anno, in uno scenario diverso. Ci sono molti illusi a sinistra e non pochi pessimisti a destra, ma la maggioranza ha ottenuto stabilità finanziaria, credibilità sui mercati, occupazione a 24 milioni, Pil in linea con l’UE e sopra Francia/Germania”.

“Vogliono impedire i rimpatri” (La Verità).

“Dossieraggi e appalti agli amici. Il caso Del Deo fa tremare Meloni” (Domani).