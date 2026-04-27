La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’assalto al gala con la stampa all’Hilton di Washington, dove si trovavano il presidente Donald Trump e i membri del governo: un uomo, armato di pistola, ha sparato ferendo un agente dell’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente. “Trump, cena con sparatoria”, è l’apertura di Repubblica. “Terzo agguato a Trump nell’America dell’odio”, titola La Stampa. “Il silenzio dei reticenti”, è la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Trump, cena con sparatoria” (La Repubblica).

“Spari ala cena con Trump” (Il Corriere della Sera).

“Assedio alla verità”, di Massimo Gaggi: “Staged, è la parola che rimbomba ovunque sui media: un attentato costruito a tavolino per distrarre l’attenzione degli americani dai guai del presidente — la guerra in Iran, Epstein — e fargli recuperare almeno parte della popolarità perduta. È un’onda che parte da X, la rete di Elon Musk (sedicente sacerdote di un’assoluta libertà d’espressione, falsità comprese) e arriva, attenuata ma insinuante, fino ai grandi giornali: abituate da anni a sottoporre a fact checking le affermazioni di Donald Trump per dimostrare che mente, queste gloriose testate ora non accusano, ma disseminano gli articoli di indizi che possono far sorgere qualche dubbio”.

“Terzo agguato a Trump nell’America dell’odio” (La Stampa).

“Trump nel mirino. Sparatoria alla cena con i giornalisti” (Il Sole 24 Ore).

“Trump sotto tiro” (Il Messaggero).

“L’Europa giochi d’anticipo”, di Angelo De Mattia: “Summum ius, summa iniuria, la locuzione ciceroniana, secondo la quale la estrema rigidità nell’attuazione di una norma si trasforma in una grave ingiustizia, si attaglia bene alle posizioni assunte dalla Commissione Ue e da alcuni Paesi, in primis la Germania, a proposito di una sospensione o di un temporaneo allentamento del Patto di stabilità La presidente Ursula von der Leyen , alle richieste avanzate dall’Italia e dalla Spagna ( con la successiva adesione di un numero limitato di altri Paesi)per derogare al Patto in relazione alle conseguenze dei conflitti in atto e, in particolare, della crisi energetica, ha risposto che non vi sono le condizioni – una grave recessione in corso – per aderire a tali sollecitazioni”.

“Spari contro l’America” (Il Giornale).

“Minetti fece causa per ottenere il bimbo che le è valso la grazia” (Il Fatto Quotidiano).

“Il silenzio dei reticenti” (Libero).

“Il campo largo illiberale e ambiguo”, di Mario Sechi: “Il campo largo è un blocco illiberale e ambiguo, tace sull’attentato a Donald Trump e manifesta imbarazzo sulla vergognosa Liberazione trasformata nel tripudio degli antisemiti. Dopo aver nutrito la bestia, sono diventati prigionieri dei movimenti islamisti e filo-russi. L’espulsione della Brigata Ebraica, dei giovani di Forza Italia, di chi espone la bandiera dell’Ucraina, sono lo scivolamento della sinistra verso il “reggimento”, la deriva verso un progetto totalitario che annulla le differenze, fino a schiacciarle, a cominciare dal loro interno”.

“Il piano Meloni contro gli avvoltoi” (La Verità).

“Gli spari, la paura e il flop sicurezza. Trump, ecco l’attentatore gentile” (Domani).