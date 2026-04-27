Dopo quasi cinque anni di sofferenza, è morto Fabio Visconti, 37enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, gravemente ferito durante un’aggressione avvenuta il 2 ottobre 2021 a Stornara. La notizia, circolata sui social, è stata confermata dal sindaco Domenico Di Vito.

Quel giorno Visconti, allora 32enne, fu coinvolto insieme al fratello gemello in una lite per futili motivi davanti a un bar, degenerata in un violento pestaggio. I due furono colpiti da un gruppo di giovani: il fratello riportò ferite lievi, mentre Fabio subì un trauma facciale, con ferita al labbro e frattura delle ossa nasali.

Il giorno successivo, mentre era ricoverato in ospedale in attesa di un intervento, le sue condizioni precipitarono improvvisamente: fu trovato riverso a terra, privo di sensi, con una ferita al capo e una copiosa perdita di sangue. Sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, fu poi trasferito in rianimazione, sedato e intubato. Da allora non si è mai risvegliato dal coma.

Per l’aggressione due giovani di Stornara sono stati condannati: uno a 6 anni e 8 mesi per lesioni gravissime, l’altro a 2 anni.