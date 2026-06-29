Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: gli attacchi reciproci fra Stati Uniti e Iran nel golfo Persico nonostante l’accordo firmato dai due Paesi; le temperature record in Italia e in Europa, con l’Oms che ha riferito che dal 21 giugno i morti in eccesso legati al caldo sono stati oltre 1.300. “Hormuz, alta tensione: raid e nuove minacce”, è l’apertura di Repubblica. “Golfo, Trump minaccia l’escalation”, titola invece La Stampa. “Chiesa contro Ue: due pesi e due misure con Usa&Israele e Russia”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Hormuz, alta tensione: raid e nuove minacce” (La Repubblica).

“Caldo, 1.300 morti in Europa” (Il Corriere della Sera).

“Le inquietudini di cui soffre l’Italia”, di Maurizio Ferrera: “In un recente colloquio con Elly Schlein, Mario Draghi ha osservato che gli italiani hanno bisogno di essere «rassicurati». La frase coglie un cambiamento. Per molti decenni la competizione politica si è giocata soprattutto sui temi della crescita economica, della redistribuzione del reddito o dell’identità. Oggi il terreno decisivo sembra essere un altro: la capacità di offrire protezione in un mondo percepito come sempre più incerto e minaccioso”.

“Golfo, Trump minaccia l’escalation” (La Stampa).

“Lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI: boom di offerte” (Il Sole 24 Ore).

“Europa tropicale, la strage del caldo” (Il Messaggero).

“Libano, la mina sul tavolo della pace”, di Michele Valensise: “Le mine iraniane nello Stretto di Hormuz minacciano la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. La guerra scatenata dagli americani su pressione degli israeliani il 28 febbraio ha regalato al regime di Teheran una nuova poderosa rendita di posizione, il controllo dello Stretto, prima aperto alla libera circolazione, ora invece sottoposto all’arbitrio dei Pasdaran: uno dei risultati fallimentari dell’amministrazione Trump nella regione. Lo conferma il negoziato in corso in Svizzera, concentrato, oltre che sulla tenuta del cessate il fuoco, sulla sola riapertura dello Stretto”.

“Basta Pride anti ebrei e filo islam” (Il Giornale).

“Chiesa contro Ue: due pesi e due misure con Usa&Israele e Russia” (Il Fatto Quotidiano).

“I cretini da tastiera. Roccella travolta dall’odio social” (Libero).

“Compagni spietati: hanno varcato l’ultimo confine”, di Annalisa Terranova: “Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, era un uomo signorile, pacato e ironico. Era, per quel poco che di lui ho conosciuto, un uomo che possedeva la garbata educazione di altri tempi, sempre vicino a Eugenia in quel modo silenzioso, attento e costante che fa pensare di una coppia che si tratta di una coppia affiatata. Per questo l’ondata di viscosa volgarità, di petulante risentimento che traspare dai troppi commenti sui social che hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa nel lago di Vico, appare doppiamente ingiusta… “.

“Lo scoop della Verità inguaia Conte” (La Verità).

“Il Medio Oriente brucia ancora. Ma a Gaza la scuola non si arrende” (Domani).