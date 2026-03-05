“Sei carina, ma brava soprattutto. Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra”. Con queste parole il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a una cronista del programma “Piazzapulita” su La7 che lo ha avvicinato per una domanda sul ministro Guido Crosetto al termine dell’inaugurazione a Palazzo Madama della mostra “Il volto delle donne” dedicata alle madri costituenti.