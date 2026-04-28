Le compagnie aeree low cost iniziano a fare i conti con gli effetti dell’impennata del carburante per aerei, spinta dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalle conseguenze sulla disponibilità di petrolio. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha aggravato i timori sui rifornimenti, contribuendo a far salire i costi operativi per i vettori e costringendo diverse compagnie a rivedere programmi e strategie.

Ryanair, Transavia, Volotea e altri operatori stanno reagendo con riduzioni di voli, rimodulazioni delle rotte e, in alcuni casi, rincari tariffari. Il fenomeno non riguarda solo singole compagnie ma un settore che teme ulteriori pressioni soprattutto in piena stagione estiva.

Secondo gli analisti, alcune cancellazioni rientrano nei normali aggiustamenti che i vettori effettuano quando certe rotte non raggiungono i livelli di domanda previsti. Tuttavia il quadro energetico sta cambiando gli equilibri economici di molte tratte, incluse quelle che finora restavano in piedi pur con margini ridotti.

Come osservato dall’analista Dudley Shanley, se i prezzi del jet fuel dovessero restare su questi livelli, ulteriori tagli potrebbero diventare inevitabili. Molte rotte marginali rischiano di non essere più sostenibili e questo potrebbe tradursi in una riduzione dell’offerta proprio nei mesi di maggiore domanda.

“Non è insolito che le compagnie aeree modifichino i loro orari in questo periodo dell’anno”

Il tema non riguarda solo la riduzione dei collegamenti, ma anche il possibile impatto sulle vacanze estive. Cresce infatti il timore che voli cancellati o biglietti più costosi possano complicare i piani di molti viaggiatori.

Dan Jorgensen, commissario europeo per l’energia, ha avvertito che molte vacanze potrebbero essere compromesse da cancellazioni o tariffe molto elevate. Uno scenario che riflette le difficoltà di un settore dove il carburante rappresenta una delle principali voci di costo.

Alcune compagnie hanno già iniziato a intervenire. Air Transat ha tagliato il 6% del programma voli tra maggio e ottobre, mentre AirAsia X ha annunciato ulteriori riduzioni operative e rincari fino al 40%, dopo aver già cancellato circa il 10% dei propri voli.

Anche i grandi gruppi stanno correndo ai ripari. Lufthansa ha comunicato la cancellazione di 20.000 voli entro ottobre e la sospensione dei servizi della controllata regionale CityLine. Air France-KLM ha ridotto i collegamenti attraverso Transavia, pur contenendo per ora l’impatto.

La tendenza mostra come il problema non riguardi solo il segmento low cost, ma coinvolga l’intero comparto aereo europeo e internazionale.

Tariffe in aumento e rotte riviste: come reagiscono Ryanair e Volotea

Accanto ai tagli dei voli, un altro effetto immediato è il rialzo delle tariffe. Molte compagnie stanno scaricando parte dei maggiori costi sui passeggeri, con biglietti che in alcune tratte iniziano già a salire sensibilmente.

Ryanair, pur non collegando ufficialmente le proprie decisioni al carburante, ha annunciato una riduzione dei voli da e per Berlino a partire da ottobre, citando costi elevati e tassazione. Parallelamente ridurrà del 10% i voli da Dublino, attribuendo la scelta anche ai limiti di capacità aeroportuale.

Volotea ha invece ridotto quasi l’1% del proprio programma estivo, mentre Wizz Air, almeno finora, non ha adottato misure significative di riduzione.

Dietro decisioni apparentemente diverse c’è però una stessa logica: proteggere la redditività in un contesto di costi in rapido aumento. Dove i margini si assottigliano, le compagnie preferiscono ridurre frequenze, sospendere rotte secondarie o ritoccare i prezzi.

Per il modello low cost, storicamente fondato su costi contenuti e alta rotazione, la pressione del carburante rappresenta una sfida particolarmente delicata.

Le conseguenze per chi viaggia in estate

Per i passeggeri, il rischio è duplice: meno disponibilità di voli e prezzi più alti. Una combinazione che potrebbe pesare soprattutto su chi prenota all’ultimo momento o punta sulle offerte tipiche delle compagnie low cost.

Le rotte secondarie, spesso quelle servite da vettori a basso costo, potrebbero essere le prime a subire riduzioni. E se il prezzo del carburante dovesse restare elevato, gli operatori potrebbero intensificare gli interventi nelle prossime settimane.

Molto dipenderà dall’evoluzione del quadro energetico internazionale. Se le tensioni sul petrolio si attenueranno, le compagnie potrebbero limitarsi agli aggiustamenti già avviati. In caso contrario, il mercato potrebbe assistere a ulteriori tagli e nuovi rincari.

Per chi deve programmare le vacanze, il consiglio implicito che arriva dal settore è muoversi in anticipo, monitorare eventuali modifiche operative e prepararsi a un’estate in cui viaggiare low cost potrebbe costare meno poco di quanto ci si aspetti.