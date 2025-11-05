Intervistato da Repubblica, il presidente del Senato, Ignazio La Russa parla del possibile Meloni bis: “I risultati del governo presuppongono almeno un bis. Ne sono convinto”. Rispondendo poi a una domanda sui cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, La Russa dice che “mai i nostri giovani hanno impedito ad altri di parlare in scuole o università. Mai hanno aggredito agenti o, che io sappia, avversari politici. Sono solo episodi di folklore neofascista sbagliati e utili solo ai nostri avversari”.

Il presidente del Senato parla anche di riforma della giustizia: “Noi della destra siamo sempre stati la parte più restia a fare la guerra ai magistrati. Pensate all’Msi con Mani Pulite, ad An che preferì separare le funzioni. Oggi gli atteggiamenti verbali e la postura di FdI sono di chi vuole la riforma, ma senza dare battaglia alla magistratura”. Nel merito della riforma spiega: “La parte meno importante della riforma è proprio la separazione delle carriere. Forse si poteva puntare di più sulla seconda parte, quella che cambia il Csm e lo assoggetta al sorteggio. Capisco che la separazione è simbolica, ma conta meno del resto. Il vero obiettivo, mi ha confermato Nordio, è limitare le correnti con il sorteggio e assoggettare i giudici ad un controllo disciplinare terzo”.

Alla domanda se si riuscirà ad approvare il premierato risponde: “Se c’è la volontà politica si può fare. Se poi non ci si arriva c’è la legge elettorale. Però penso che la volontà ci sia, è nel programma. È la forza di questo governo realizzare ciò che ha promesso. Con il premierato sarà necessario adeguare anche la legge elettorale”.