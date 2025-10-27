“Abbiamo la più grande politica del dopoguerra, perché Giorgia (Meloni, ndr) ha delle capacità che forse aveva solo qualche politico della primissima epoca del dopoguerra con la differenza di una capacità di stare nella politica internazionale che anche chi era più bravo di lei nella politica interna non ha mai avuto”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento organizzato da Fratelli d’Italia ad Assago, nel Milanese. “Facendo la somma considero Giorgia Meloni la miglior politica del dopoguerra”, ha aggiunto La Russa. “Daniela Santanchè forse è la ministra migliore che abbiamo, senza togliere nulla agli altri”, ha detto ancora La Russa.

“Siamo un brande partito, ma la memoria importante”

“Siamo tutti figli di FdI nella stessa maniera e con lo stesso spirito. La cosa che vorrei un po’ di più è la memoria di una storia più antica. Tre anni di governo, ma 30 anni da quando è nata Alleanza Nazionale e 78 da quando è nato il Movimento Sociale Italiano. E la fiamma c’è ancora. La memoria è importante. Abbiamo tutti una radice che man mano si è innervata con apporti esterni. Siamo un grande partito ma dobbiamo ricordarci anche di cosa non c’è più”. Lo ha spiegato il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento organizzato da FdI ad Assago, nel Milanese.

“La fortuna di avere Giorgia Meloni”

Secondo La Russa “dobbiamo dedicare un briciolo del nostro tempo a conoscere nomi e atti di chi ci ha portato qua. Quelli che non si sono arresi mai dopo la sconfitta dell’Italia, non hanno chiesto vendetta e che hanno resistito davanti alla campagna che chiedeva lo scioglimento dell’Msi. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere Giorgia Meloni, altri la fortuna di avere Giorgio Almirante” ha aggiunto il presidente del Senato, evidenziando che anche “Gianfranco Fini, che ha commesso molti errori, ha avuto il grande merito di interpretare il pensiero politico di un grande uomo che era Pinuccio Tatarella”.

La Russa, in conclusione, ha ricordato che “la Lombardia contribuì in maniera decisiva alla nascita di Fratelli d’Italia. C’erano 10 senatori e 17 deputati. Di questi l’80% era della Lombardia. Tutti i senatori e deputati, tranne uno che è ministro con un altro partito, tutti aderirono a FdI. Per me fu un orgoglio vero” ha chiosato La Russa rivolgendosi alla platea: “Bello vedervi qui in tanti e sapere che il frutto di quel seme

che ha fatto crescere FdI è un frutto venuto su bene”.