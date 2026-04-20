La delegazione americana guidata da JD Vance è in viaggio verso il Pakistan e dovrebbe arrivare a Islamabad in serata. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha spiegato come i negoziati con l’Iran siano imminenti: “I colloqui dovrebbero avere luogo. Presumo che a questo punto nessuno stia facendo giochetti”.

“JD Vance dovrebbe partire per il Pakistan martedì mattina” ha confermato la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i negoziati sono in programma per mercoledì. La Casa Bianca ha riferito a Cnn che non ci sono comunicazioni ufficiali sulla tempistica.

Secondo Trump, oltre a Vance fanno parte della missione anche Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre resta aperta la possibilità di un suo coinvolgimento diretto: “Non ho alcun problema a incontrarli”. Al centro del confronto c’è una richiesta considerata non negoziabile dagli Stati Uniti, cioè la rinuncia iraniana all’arma nucleare: “Sbarazzatevi delle armi nucleari. È molto semplice”.

Il presidente ha sottolineato anche il potenziale economico del Paese, osservando che l’Iran: “Potrebbe essere davvero un paese meraviglioso”. Tuttavia, ha avvertito che senza un’intesa la situazione rischia di precipitare: se il cessate il fuoco dovesse scadere, “allora inizieranno a esplodere molte bombe”.

Trump ha inoltre espresso dubbi sulla partecipazione iraniana ai colloqui: “Gli iraniani dovrebbero esserci… Se non ci saranno, va bene lo stesso”. E ha ribadito la linea dura: senza accordo, non verrà rimosso il blocco su Hormuz — “Vogliono che lo apra… ma non lo farò fino a quando un accordo non sarà firmato”.