“Stiamo affrontando un grande tema che è il divieto all’uso dei social per i minori di 15 anni, dobbiamo approntare delle misure tecnicamente efficaci per evitare ogni aggiramento”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nella sede della Provincia di Parma a margine dell’inaugurazione del Laboratorio itinerante di meccatronica flessibile e multidisciplinare.

“Il nostro progetto è originale e innovativo – ha aggiunto il ministro – tiene conto anche dell’inefficienze di altri sistemi che sono stati già adottati, per esempio penso a quello australiano che ha rivelato alcune falle perché è stato in qualche modo aggirato. E’ un sistema che stiamo mettendo a punto; la presidente Meloni, in Europa qualche giorno fa, ha riaffermato la nostra forte volontà di dare una risposta in tempi rapidi a questo che è una grande emergenza sociale”.