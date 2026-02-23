“I sondaggi positivi per Giorgia Meloni, un successo ingannevole” è il titolo proposto oggi dall’editoriale del quotidiano francese Le Monde, secondo il quale “tra un’opposizione debole, un elettorato che smobilita e invecchia, Meloni potrebbe restare serena prima delle politiche del 2027”.

“In un’Europa che balla – scrive Le Monde – Giorgia Meloni si presenta come un caso unico. Vicina di una Francia dai governi deboli e di una Germania in cui i partiti tradizionali sono tallonati dall’estrema destra, la presidente del Consiglio dell’Italia, erede del neofascismo, presenta, negli studi d’opinione, una solidità senza equivalenti. Per quanto individui nemici interni sempre più numerosi, nulla sembra sfiorarla all’avvicinarsi di un referendum sulla riforma della magistratura”.

“Fra un’opposizione incapace di produrre un progetto concorrente – continua l’editoriale – un elettorato smobilitato e invecchiato, Giorgia Meloni e i suoi potrebbero, continuando a designare nemici interni – giornalisti, ‘intellettuali da salotto’, rappresentanti della sinistra, comunità di origine araba e musulmana delle periferie urbane, Rom – guardare con serenità alla scadenza delle politiche 2027. Resta una tappa importante: il referendum su una riforma della magistratura che dovrebbe ‘depoliticizzare’ i giudici ‘rossi’ accusati di fare blocco con quegli elementi presentati come ostili alla collettività nazionale. Ma i suoi oppositori, per quanto sempre minoritari, hanno il vento in poppa”.