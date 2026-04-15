Un grave episodio di violenza ha sconvolto la Turchia, nella provincia di Kahramanmaraş, all’interno del quartiere di Onikişubat. Secondo quanto riportato dalle autorità locali e dai media, tra cui l’agenzia Anadolu Agency, un giovane studente ha aperto il fuoco all’interno della scuola media Ayser Çalık. Il bilancio delle vittime è ancora oggetto di aggiornamenti: alcune fonti parlano di svariati morti, mentre altre riportano fino a nove decessi, tra cui studenti e un insegnante. I feriti sarebbero almeno tredici, con diversi in condizioni critiche.

L’attacco si è consumato rapidamente, quando lo studente ha fatto irruzione in due aule iniziando a sparare. Il panico tra studenti e personale scolastico è stato immediato. L’episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull’accesso alle armi.

Il bilancio dell’attacco nella scuola di Kahramanmaraş

Il ministro dell’Interno turco Mustafa Çiftci ha confermato l’avvio delle indagini, mentre le forze dell’ordine hanno arrestato il padre dell’attentatore, un agente di polizia. Secondo le prime ipotesi investigative, l’arma utilizzata dal ragazzo potrebbe appartenere proprio al genitore.

Il prefetto di Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, ha precisato che lo studente di terza media che ha aperto il fuoco in una scuola da lui stesso frequentata nel sud est della Turchia è morto. “Anche lui è deceduto. Si è sparato durante la colluttazione. Al momento non è chiaro se si sia trattato di suicidio o se si sia sparato durante la confusione”, ha affermato Unluer, riferisce Hurriyet, aggiungendo che il ragazzo era arrivato a scuola con 5 pistole e 7 caricatori nello zaino mentre si sospetta che abbia preso le armi da quelle in possesso del padre.