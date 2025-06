Al senato oggi si discute e si vota il Dl Sicurezza. “Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo” tuona il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino. “Raramente ho sentito parole più crudeli” risponde il senatore dem Filippo Sensi. Sulla stessa linea, la senatrice Simona Bonafè: “Le parole del senatore Berrino sul decreto Sicurezza sono gravi e inaccettabili”. Dall’altra parte del fronte un altro senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo: “Per i ladri di case è finita la pacchia”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo. Un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere”. (Gianni Berrino, Fratelli d’Italia)

“Raramente ho sentito parole più crudeli”. (Filippo Sensi, Partito Democratico)

“Questo decreto è quanto di più lontano dalla nostra cultura, non sono sceso con un cartello nell’emiciclo ma la mia indignazione è a un punto senza ritorno”. (Matteo Renzi)

“Le parole del senatore Berrino sul decreto Sicurezza sono gravi e inaccettabili. Riflettono una visione maschilista della maternità, in cui un rappresentante di Fratelli d’Italia si arroga il diritto di stabilire chi possa o meno essere madre. Si tratta di un’offesa profonda alla dignità delle donne, ma anche dei bambini e delle bambine, ridotti a meri strumenti di propaganda invece che riconosciuti come persone da proteggere”. (Simona Bonafè, Partito Democratico)

“Non è solo una grave caduta di stile: è l’espressione brutale di una visione disumana, che calpesta i diritti, la dignità e la complessità delle vite reali di tante donne, bambine e bambini coinvolti”. (Michela Di Biase, Partito Democratico)

“Questo è il senso della vergognosa e aberrante idea che FdI, il partito di Giorgia Meloni, ‘donna’, ‘madre’, ‘cristiana’, ha della sicurezza”. (Francesco Boccia, Partito Democratico)

“Il M5s non solo voterà contro questa legge, ma si impegnerà davanti agli elettori a inserire nel proprio programma politico al primo punto l’abolizione di questa legge vergogna e di ripristinare la legge costituzionale”. (Roberto Scarpinato, Movimento 5 Stelle)

“Lo dico ai colleghi: non cadete in questo tranello: state facendo il più grande favore alla destra con questo atteggiamento. Queste cose vanno combattute nel merito e non con gli show, in questo modo la destra continuerà a governare il Paese”. (Carlo Calenda)

“Per i ladri di case è finita la pacchia”. (Andrea De Priamo, Fratelli d’Italia)

“Il decreto sicurezza è un provvedimento bandiera del populismo penale della destra”. (Tino Magni, Alleanza Verdi e Sinistra)