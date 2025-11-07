Il nuovo sciopero generale annunciato dalla CGIL agita tutti nel palazzaccio della politica. “Vogliamo cambiare questa manovra ingiusta” tuona il segretario della CGIL, Maurizio Landini. “Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?” ironizza la premier, Giorgia Meloni. Sulla stessa linea, il vice premier Matteo Salvini: “La Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì..”.

Intanto continua la battaglia delle opposizioni alla manovra. “I dati Istat – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – in audizione sulla legge di bilancio confermano ciò che denunciamo da settimane: il taglio dell’Irpef del governo Meloni è un regalo ai più ricchi, una misura che aumenta le disuguaglianze e ignora il Paese reale”.

“Secondo i dati pubblicati oggi da Istat, oltre un milione di persone ha rinunciato lo scorso anno a curarsi perché non ha i soldi per farlo. Questo dato segna la sconfitta più grande per un Governo: nessuna statistica è più drammatica di chi dice che oltre un milione di connazionali rinuncia a curarsi per mangiare”. (Matteo Renzi)

“Per fortuna non siamo solo noi a dire che è una manovra del tutto inutile per fare fronte alle disuguaglianze economiche attuali, che non aiuta le famiglie e le imprese ma che, addirittura, l’intervento sull’Irpef va a privilegiare i redditi più alti. Noi abbiamo un record di povertà assoluta, con famiglie che non ce la fanno ad andare avanti”. (Giuseppe Conte)

“Questa è una manovra da austerità, è importante tenere i conti in ordine, ma manca una visione sullo sviluppo del Paese, sulla politica industriale, su incentivi che rilancino l’economia”. (Elly Schlein)

“Landini dimostra, ancora una volta, di strumentalizzare i lavoratori per i suoi interessi politici”. (Gianni Berrino, Fratelli d’Italia)

“Da non credere: Renato Brunetta si è aumentato lo stipendio al Cnel di cui è presidente, da 250mila a 310mila euro all’anno. E con lui tutti i suoi dirigenti, facendo raddoppiare la spesa per le retribuzioni del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro. Ed è proprio lo stesso Brunetta che si è duramente opposto al salario minimo di 9€ lordi l’ora. Sono davvero senza vergogna”. (Nicola Fratoianni)