Sono diverse le notizie in apertura sui quotidiani di oggi: lo sciopero dei magistrati che protestano contro la riforma della giustizia, l’incontro fra il presidente Trump e il primo ministro britannico Starmer per discutere della guerra fra Russia e Ucraina, il tema dei dazi sull’Ue e gli aiuti alle famiglie italiane per le bollette. “Difesa, il piano di Meloni”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Bollette, aiuti per tre mesi: 200 euro a famiglia”, titola La Stampa. “Il codice incivile”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Difesa, il piano di Meloni” (Il Corriere della Sera).

“L’autentico interesse nazionale”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “Mondo cambiato, problemi inediti. Per quanto tempo ancora sarà possibile cercare (malamente) di nascondere sotto la sabbia il fatto che, qui da noi, a destra come a sinistra, ci siano divisioni potenzialmente esplosive che riguardano, niente meno, la collocazione internazionale dell’Italia? Davvero sarà possibile, alle prossime elezioni, che si presentino davanti agli italiani per ottenerne il voto, due coalizioni, quella di destra e quella di sinistra, che più sgangherate di così non si può, due coalizioni in cui pretendono di convivere filorussi e filoccidentali, nemici e amici di chi guida attualmente l’Unione europea, nemici e amici di Zelensky?”.

“Bollette, aiuti per tre mesi: 200 euro a famiglia” (La Stampa).

“Dazi, crollo mondiale” (La Repubblica).

“Bollette, aiuti alle famiglie” (Il Messaggero).

“Le larghe intese che servono all’Europa”. L’editoriale di Paolo Pombeni: “Il risultato delle elezioni tedesche rilancia il tema della “grande coalizione” come strumento per governare fasi complicate della politica. Il ragionamento che dovrebbe stare alla base di questo genere di imprese si articola su due elementi: un momento critico richiedente un largo consenso per il governo perché comporta inevitabilmente scelte non facili da far accettare alla popolazione; la presenza di una minaccia alla tenuta del sistema costituzionale sia dall’estrema destra che dall’estrema sinistra, minaccia che impone ai partiti fedeli all’impianto esistente di coalizzarsi per contenerla”.

“I Titoli di Trump e Musk calano in borsa. Dal giuramento Tesla -33% e Bitcoin -18%” (Il Sole 24 Ore).

“Fece traffici sul Covid. La legge Nordio lo salva” (Il Fatto Quotidiano).

“Toghe rotte”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Se ieri l’80% dei 9 mila magistrati italiani ha aderito allo sciopero dell’Anm, queste famose “toghe rosse” iniziano a essere un po’ troppe”.

“Trump, primi dubbi nella Lega” (Il Giornale).

“Vizio di forma” (Il Manifesto).

“Il codice incivile” (Libero).

“Il giudice non può essere tiranno”. L’editoriale di Mario Sechi: “Disfatto lo sciopero, esaurita la liturgia della «vibrante protesta», cosa resta? L’iperbole, l’insulto, il tono sbagliato, la descrizione di una realtà parallela che non esiste, la stanchezza di una linea di opposizione politica che non aiuta la causa della giustizia giusta e finisce per dare un altro colpo all’autorevolezza dell’ordine giudiziario. I magistrati che incrociano le braccia contro il Parlamento sono una nota in cronaca surreale, certificano che il problema della Giustizia esiste, ma nel senso opposto a quello che intende l’Anm”.

“Ucraina, Macron si finge eroe. Ma sottobanco mira al bottino” (La Verità).

“Lo sciopero unisce la magistratura. Ma Meloni tira dritto sulla riforma” (Domani).