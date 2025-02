Le prime pagine di oggi si dedicano a due notizie principali: i dazi decisi da Trump per l’importazione di merci provenienti da Canada, Messico e Cina e le conseguenti preoccupazioni dell’Unione Europea; l’iniziativa politica lanciata da Elon Musk in Europa con la sigla MEGA (Make Europe Great Again).

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Il partito europeo di Musk” (La Repubblica).

“Il boomerang dei migranti”. L’editoriale di Luigi Manconi. “E se quello che appare oggi come il maggiore punto di forza delle destre di tutto il mondo — la questione delle migrazioni — si traducesse con il tempo nel motivo di loro più acuta debolezza? Notizie provenienti dalla Corte di Appello di Roma e dal parlamento tedesco, ma anche dalla stessa America trumpiana, sembrano confermare una simile ipotesi”.

“Dazi, l’Italia rischia 10 miliardi” (La Stampa).

“Il piano di Musk per l’Europa” (Il giornale).

“La Cina contrattacca sui dazi Usa” (Il Corriere della Sera).

“L’azzardo globale”. L’editoriale di Massimo Gaggi. “Perché Donald Trump scatena la guerra dei dazi senza nemmeno avviare un negoziato e nonostante quasi tutti, anche a destra — dal Wall Street Journal agli economisti e ai think tank conservatori — lo avvertano che danneggerà l’economia americana tra ripresa dell’inflazione e gelata del commercio? Si possono formulare tre ipotesi”.

“La Mega strizza dell’Europa” (Libero).

“Albania flop: il governo vuole i giudici di appello à la carte” (Il Fatto Quotidiano).

Manifattura. In cinque anni perse 59mila aziende: il trend della crisi” (Il Sole 24 Ore).

“Dazi, la risposta dell’Europa” (Il Messaggero).

“Almasri e l’errore della via giudiziaria”. L’editoriale di Alessandro Campi. “La scelta del governo italiano di riportare frettolosamente in patria, con un aereo dei servizi di sicurezza, il generale libico Osama Elmasry Njeem Habish detto Almasri, accusato di crimini di guerra e violazione dei diritti umani dalla Corte penale internazionale dell’Aia, ha riaperto antiche discussioni, difficili in effetti da risolvere, sul rapporto tra giusto e utile, sulla tensione esistente tra diritto e politica, sui contrasti che possono insorgere tra coscienza individuale e moralità collettiva”.

“Grande fratello alla Procura di Roma. Spiati e intercettati pm e finanzieri” (La Verità).

“Dossier e ricatti, i servizi tremano. I pm di Roma indagano su Aisi e Dis” (Domani).