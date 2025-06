Sono due le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: le telefonate del presidente russo Vladimir Putin con Papa Leone XIV e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al quale Putin ha annunciato nuovi attacchi all’Ucraina; l’approvazione in Senato del decreto “sicurezza”, fra le proteste dell’opposizione che ha manifestato in aula. “Casa, il governo blinda la proprietà privata”, titola Il Giornale. “Putin a Trump e Papa: niente pace”, è l’apertura di Repubblica. “L’asilo al Senato”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Putin a Trump: colpirò l’Ucraina” (Il Corriere della Sera).

“Il tempo del caos”. L’editoriale di Walter Veltroni: “La nuova edizione dell’Economic Outlook pubblicato a Parigi vede un deciso taglio delle proiezioni di crescita degli Stati Uniti per il 2025 all’1,6% contro il +2,2% previsto tre mesi fa. Nel primo trimestre 2025 il Pil reale degli Stati Uniti si è ridotto dello 0,3% su base annualizzata, registrando la prima flessione dal primo trimestre 2022 e invertendo bruscamente la crescita del 2,4% osservata nel quarto trimestre 2024”.

“Putin chiama il Papa: no alla pace” (La Stampa).

“Per i BTp domanda a 210 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“Qualcosa si muove: Putin parla con Trump e Leone” (Il Fatto Quotidiano).

“Sicuro è morto”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Da quando Carletto Mezzolitro Nordio giurò al Quirinale e dalla piazza giurò che “la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati”, il suo governo ne ha inventati 62 nuovi di zecca, per un totale di 500 anni di pene detentive. Tutti finti, naturalmente…”.

“Nuove regole per cambiare” (Il Messaggero).

“Putin a Trump e Papa: niente pace” (La Repubblica).

“Se la geopolitica dimentica di salvare la Terra”. L’editoriale di Maurizio Molinari: “La Giornata dell’Ambiente, dedicata quest’anno alla lotta contro l’inquinamento della plastica, vede l’impegno per la difesa del clima indebolito dal duello strategico fra Usa e Cina. Il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre, violando per la prima volta i limiti al surriscaldamento dell’atmosfera stabiliti dall’Accordo di Parigi, con una serie di eventi estremi — dai grandi incendi ai cicloni tropicali — che hanno causato il più alto numero di senzatetto dal 2008, secondo le stime dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo)”.

“Casa, il governo blinda la proprietà privata” (Il Giornale).

“L’asilo al Senato” (Libero).

“L’Ue foraggia giornali e tv perché incensino l’Europa” (La Verità).

“Dl Sicurezza, Meloni è antisociale. Il Pd ricuce col mondo del lavoro” (Domani).