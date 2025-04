La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’annuncio, previsto in serata alla Casa Bianca, del presidente Donald Trump riguardo ai dazi, e la risposta dell’Unione Europea, con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che si è detta pronta ad approvare misure simili. “L’Europa sui dazi: reagiremo”, titola Il Corriere della Sera. “Usa-Ue, sfida sui dazi”, è l’apertura di Repubblica. “L’Europa ci scippa le banche”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Usa-Ue, sfida sui dazi” (La Repubblica).

“L’Europa sui dazi: reagiremo” (Il Corriere della Sera).

“Ma sarà un veleno per tutti”. L’editoriale di Ferruccio De Bortoli: “Nel «giorno della liberazione» ci si chiede quanti saranno i prigionieri dei dazi di Donald Trump. Chi ne pagherà effettivamente il conto, quali le eccezioni. E poi, soprattutto, quanto impiegheranno molti cittadini americani a sentirsi, se mai accadrà, ugualmente prigionieri delle scelte della loro amministrazione. Da sempre i dazi, e peggio una guerra commerciale, rappresentano un circolo vizioso, un gioco a somma negativa. I risparmiatori statunitensi prediligono, più di tutti, i mercati azionari”.

“Dazi, l’Ue sfida Trump. Orsini: L’Italia rischia” (La Stampa).

“Al via i dazi, l’Ue alza la voce” (Il Messaggero).

“L’Occidente di Wojtyla con l’uomo al centro”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Sono in molti oggi a chiedersi se l’Occidente esista ancora e, soprattutto, se sia in grado di resistere agli attacchi, interni ed esterni, che puntano a colpire la storica alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Per di più le guerre in corso, e i contrasti geopolitici che le accompagnano, hanno riproposto dinanzi agli occhi del mondo la domanda delle domande: che cos’è davvero l’Occidente? Ebbene, esattamente vent’anni fa, il 2 aprile del 2005, moriva un uomo che su questa domanda ha ragionato tutta la vita, illuminando il pianeta con pensieri e parole: Giovanni Paolo II”.

“Dazi, nuove tariffe in vigore da subito. Il piano di Trump su debito e dollaro” (Il Sole 24 Ore).

“Trump, il giorno dei dazi” (Il Giornale).

“I fondi sociali Ue vanno a missili, caccia e tank” (Il Fatto Quotidiano).

“Dov’è la vittoria”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Non sapendo più come squalificare la manifestazione M5S di sabato contro il riarmo dei 27 Stati Ue (soprattutto uno), per il negoziato sull’Ucraina e un’economia sociale per l’Europa, i media dominanti han ricominciato a dipingere organizzatori e manifestanti come un mix di idioti e farabutti”.

“La vendetta di Ursula ci fa male più dei dazi” (La Verità).

“L’Europa ci scippa le banche” (Libero).

“Usa-Europa, inizia la guerra dei dazi. Von der Leyen: Pronti a ritorsioni” (Domani).