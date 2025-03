Le scene “senza precedenti” andate in onda ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca dominano questa mattina le aperture dei giornali e dei siti web a livello mondiale. Aggettivi come “disastroso”, “spettacolare” e “infuocato” vengono usati per descrivere l’incontro in cui il presidente statunitense Donald Trump e il suo vice JD Vance hanno apertamente rimproverato il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

“Trump attacca Zelensky nello Studio Ovale”

‘Nello scontro allo Studio Ovale Trump minaccia di abbandonare l’Ucraina’, titola il New York Times. Il presidente e il vicepresidente Usa “hanno accusato il presidente Volodymyr Zelensky di essere ingrato per gli aiuti e di non aver accettato le richieste degli Stati Uniti”, scrive il giornale.

‘Trump e Zelensky subiscono entrambi battute d’arresto dopo l’esplosione nello Studio Ovale’, titola il Wall Street Journal, secondo cui “la dimostrazione di disunità tra i presidenti americano e ucraino rischia di incoraggiare il (presidente) russo Vladimir Putin”.

‘Trump attacca Zelensky nello Studio Ovale’, titola il Washington Post. “La furia davanti alle telecamere non ha precedenti nella storia moderna”, scrive il quotidiano della capitale. ‘Z’elensky si irrita per i rimproveri di Trump e Vance’, titola la Cnn.

“L’infuocato scontro di personalità è stato il momento più importante della guerra in Ucraina dall’invasione della Russia”, scrive l’emittente statunitense sul suo sito. Da questa parte dell’Atlantico, la Bbc apre la pagina Mondo del suo sito con i commenti di Zelensky rilasciati dopo l’incontro in un’intervista a a Fox News: “La lite con Trump ‘non è stata positiva’, ma i rapporti possono essere salvati”.

Il Financial Times titola: ‘I colloqui di Zelenskyy alla Casa Bianca si interrompono in un’esplosione di acrimonia’. Il Guardian, che parla di scene “senza precedenti”, cita l’avvertimento di Trump a Zelensky: “Stai giocando con la terza guerra mondiale”, definendo “disastroso” l’incontro tra i due capi di Stato.

“Uno dei più grandi disastri diplomatici della storia moderna”

“Trump venerdì ha presieduto uno dei più grandi disastri diplomatici della storia moderna”, scrive il giornale britannico. Il Telegraph apre con le parole finali di Trump a Zelensky: ‘Torna quando sarai pronto per la pace’, e parla di una “lite furibonda” alla Casa Bianca.

Il quotidiano britannico The Times titola ‘Meltdown nello Studio Ovale mentre Trump sfoga la sua rabbia contro Zelensky’ e mette in evidenza l’avvertimento del presidente Usa al suo omologo ucraino sulla “terza guerra mondiale”.

‘Zelensky preso in un’imboscata da Trump’, titola l’Independent, che definisce il l’incontro “disastroso”. ‘Catastrofe diplomatica nello Studio Ovale!’, titola Bild. “Il vertice della speranza si è trasformato in un fiasco”, scrive il tabloid tedesco.

‘Il destino dell’Ucraina è più precario che mai dopo lo spettacolare scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca’, è il titolo di Le Monde. ‘Fine di un’era in diretta nello Studio Ovale’, titola il quotidiano spagnolo El Pais, commentando che lo scontro “Trump-Zelensky è emblematico di una nuova era in cui l’Europa deve trovare la forza di evitare la sottomissione”.