Lo sfogo di Francesca Verdini, compagna di Salvini, si sfoga per gli insulti che riceve via social: “Allibita per la rabbia e la volgarità”
“Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare?”. Questo il duro sfogo di Francesca Verdini, produttrice cinematografica e compagna del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini. Da tempo Verdini è vittima di insulti, anche di carattere sessista, per via della sua relazione con il politico. “Mi perdo dietro tanto orrore”, ha scritto Verdini, aggiungendo: “Mi chiedo: davvero mi devo abituare?”. Allo stesso tempo, ringrazia quanti la supportano con “affetto incredibile”.
Verdini ha postato su Instagram gli screenshot di alcuni insulti ricevuti, come quelli relativi alla differenza di età tra lei e il suo compagno (lei 33, lui 52): “È sua figlia vero? Non posso pensare ad altro”, scrive un utente, commentando una foto della coppia insieme. La compagna di Salvini ha spiegato che solitamente ignora tali commenti, ma non è sempre facile farlo. In un altro post si è scusata, “se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene”, assicurando di essere “sinceramente serena”.
