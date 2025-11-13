Verdini ha postato su Instagram gli screenshot di alcuni insulti ricevuti, come quelli relativi alla differenza di età tra lei e il suo compagno (lei 33, lui 52): “È sua figlia vero? Non posso pensare ad altro”, scrive un utente, commentando una foto della coppia insieme. La compagna di Salvini ha spiegato che solitamente ignora tali commenti, ma non è sempre facile farlo. In un altro post si è scusata, “se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene”, assicurando di essere “sinceramente serena”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Francesca Verdini Fossombroni (@fraverdini)