“I dazi non ce li possiamo permettere”. Lo dice al Corriere della Sera il governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui la vicina tassazione dei prodotti italiani sul mercato statunitense non sarà uno scherzo e va scongiurata.

Le parole di Zaia

“L’Italia ha quasi 70 miliardi di export verso gli Usa, di cui 8 miliardi solo dal Veneto – ricorda il governatore -. Gli europei sono 450 milioni di abitanti che spendono. Ricordo che le contromisure hanno sempre portato a più miti consigli le controparti, negli Usa e altrove”.

“L’Europa deve avere coscienza che è il più grande mercato del mondo, nessuno può ignorarlo. Secondo, il rapporto con gli Usa è sempre stato solido, non dobbiamo avere complessi di inferiorità né andare in ordine sparso come europei – rimarca Zaia -. Credo che la premier, che ha gestito bene le relazioni internazionali, possa fare da pontiere tra Usa e Ue. Dobbiamo diventare coloro che costruiscono il vero asse”.

Quindi conclude: “Vedere Macron che va a parlare con la Gran Bretagna per un asse extra europeo, non è un buon indicatore per l’Europa. Credo sia indispensabile che l’Italia ricopra questo ruolo”.