Come promesso, Maria Corina Machado ha consegnato il suo premio Nobel a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca. Un gesto puramente simbolico, anche perché il comitato di Oslo ha già chiarito che il prestigioso riconoscimento non è trasferibile. Ma che la leader dell’opposizione spera possa contribuire ad aprirle la strada verso il governo di Caracas, dopo anni di lotta contro Nicolas Maduro e le ultime elezioni vinte dal suo candidato Edmundo González Urrutia.

“Duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolivar conservò quella medaglia per il resto della sua vita”, ha detto Machado parlando con i giornalisti dopo il colloquio con il tycoon ed una visita a Capitol Hill. “Duecento anni dopo, il popolo di Bolivar restituisce all’erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del Premio Nobel per la Pace, come riconoscimento per il suo impegno straordinario a favore della nostra libertà”, ha aggiunto la leader. Circondata da una folla di sostenitori che gridavano il suo nome, Machado li ha rassicurati che “possiamo contare su Trump” e che il colloquio con il presidente è andato “alla grande”.

Trump ringrazia

“È stato per me un grande onore incontrare oggi María Corina Machado, del Venezuela. È una donna straordinaria che ha affrontato tante difficoltà. María mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie, María!”. Lo scrive Donald Trum su Truth.