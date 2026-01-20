“I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando al World Economic Forum di Davos. “Stiamo raggiungendo una fase di instabilità e squilibrio sia per la sicurezza per l’economia”, con “oltre 50 guerre anche se mi dicono che alcune sono risolte” e “un passaggio verso un mondo senza regole dove la legge internazionale è calpestata e le ambizioni imperiali tornano alla superficie”.

“La Francia e l’Europa danno grande importanza alla sovranità e all’indipendenza” oltre che alle regole del diritto internazionale: “E’ per questo che abbiamo deciso il dispiegamento di nostre forze in Groenlandia”. Gli europei sono rimasti soli a non difendere le proprie imprese: ma “nell’attuale situazione di mancanza di rispetto per le regole globali e per condizioni di parità, lo strumento anti-coercizione economica rappresenta uno strumento potente e l’Europa non dovrebbe esitare a usarlo”.

Bisogna “escludere di accettare passivamente la legge del più forte che porta alla vassallizzazione” e alla “politica del sangue” e accettare “una nuova legge coloniale non ha senso”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando al World Economic Forum di Davos. “I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale”, ha spiegato Macron.