“Questa mattina alla Camera si votavano le risoluzioni sulle comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato un testo unitario. Le opposizioni, invece, una risoluzione diversa per ogni singolo partito. È una fotografia piuttosto atta di indicare una linea comune all’Italia, il nostro governo trova sempre una sintesi. Il cosiddetto ‘campo largo’ no”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre è al Senato per seguire la discussione generale sulle sue comunicazioni.

“Campo largo puzzle con pezzi di scatole diverse”

“Se non riescono a mettersi d’accordo nemmeno su una risoluzione parlamentare, è difficile immaginare come potrebbero fare una legge di bilancio e governare insieme una Nazione”.

“Noi – aggiunge – continueremo a interpretare i cambiamenti dello scenario internazionale e a promuovere soluzioni pragmatiche ed efficaci, difendendo gli interessi italiani. Mentre il campo largo, ridotto a un puzzle con pezzi di scatole diverse, riesce a dividersi anche quando dovrebbe unirsi”.