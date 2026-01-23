“Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul presidente americano, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania.

Quanto detto da Meloni non è piaciuto a diversi esponenti dell’opposizione. Per Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, “l’Italia decida se essere protagonista in Ue o vassalla di Trump”. Arturo Scalfarotto del Partito Democratico ha dichiarato: “Meloni che parla di Nobel a Trump è subordinazione”.

Per il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, il passo dal “sovranismo al servilismo è breve”. Per Carlo Calenda di Azione invece, “Meloni continua a blandire Trump e non capisce che non servirà a nulla”. Ironico infine Riccardo Magi di +Europa: “Se a Trump Nobel pace, a Meloni oscar miglior attrice non protagonista”.