La mascotte di Green expo, un cesto di disegni realizzati da bambini, gli auguri davanti alla stampa della prima ministra giapponese e infine il post in stile “anime”, il caratteristico stile dei cartoni d’animazione giapponese. Passa anche da qui quella che Giorgia Meloni ha definito una “amicizia” che inizia tra lei e Sanae Takaichi, che ha definito “un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno ieri in Giappone”.

“Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri” dice alla premier italiana Takaichi dopo averle consegnato, prima dell’incontro bilaterale nella sua residenza ufficiale, la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita ndr) che si terrà a Yokohama e a cui l’Italia parteciperà.

Prima dell’inizio dell’incontro, fuori dal Kantei, due signore giapponesi hanno mostrato un cartello con scritto “happy birthday” con tanto di cuoricini, e sventolato due piccole bandierine dell’Italia. “Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia”, scrive Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando un selfie di loro due montato assieme alla versione ‘anime’.

Takaichi e la Meloni, due leader simili

Takaichi è la prima donna a guidare il Giappone. Gode di un sostegno personale elevatissimo, alimentato dall’immagine di leader forte, dal linguaggio chiaro sull’economia e dalla linea decisa in politica estera. La premier giapponese ha molti punti in comune con la Meloni. Sono entrambe due conservatrici e insieme condividono un approccio simile alla politica estera, alla sicurezza e alla vicinanza con Trump (malgrado le critiche che le due leader hanno espresso sulla politica dei dazi degli Stati Uniti).