A sorpresa, cioè con largo anticipo rispetto a tutti gli altri parlamentari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato la propria dichiarazione dei redditi.

Nel 2023 459mila euro grazie ai libri

Ha guadagnato 180mila euro, ne ha pagati di Irpef 63mila. Salta all’occhio che, nel 2024, rispetto all’anno prima, è di gran lunga diminuito l’imponibile che non è più incrementato dai profitto legati alle vendite dei suoi due libri (Io sono Giorgia e La versione di Giorgia).

Nel 2021, prima di diventare primo ministro, reddito grosso modo equivalente 160mila. Nel 2022 293 mila euro, nel 2023 459 mila. Quanto alle tasse, la presidente del Consiglio ha risparmiato circa seimila euro, in buona sostanza tutti risparmi legati alle detrazioni per i lavori della villa a Mostacciano (villa qualificata al catasto come villino quindi non di lusso, ma questo è un’altra questione…).