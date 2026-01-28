La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata aggredita martedì sera durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, quando un uomo si è avvicinato al podio e le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta utilizzando una siringa. L’episodio è avvenuto mentre la parlamentare stava intervenendo davanti ai cittadini, in un contesto di forte tensione nella città, scossa da settimane dalle operazioni dell’ICE e dalla morte di due persone che protestavano contro di esse.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dalle guardie di sicurezza e allontanato dalla sala. Omar, rimasta illesa, ha deciso di continuare il suo intervento, rivolgendosi alla platea con fermezza: “Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro”.

In una nota, il suo ufficio ha riferito che “durante l’assemblea pubblica un agitatore ha cercato di aggredire la deputata spruzzando una sostanza sconosciuta con una siringa. La sicurezza e il Dipartimento di Polizia di Minneapolis hanno rapidamente arrestato l’individuo, che ora è in custodia. La deputata sta bene e ha continuato l’evento perché non permetterà ai bulli di vincere”.

Secondo quanto emerso, anche il senatore statale Bobby Joe Champion e la consigliera comunale LaTrisha Vetaw, seduti vicino alla deputata, sarebbero stati colpiti dalla sostanza. “Voglio dire che sto bene, così come il mio staff presente. A quanto mi risulta, anche la deputata Omar sta bene”, ha scritto Champion su Facebook, precisando che il liquido era di colore rosa e con “un odore forte e sgradevole”.

Vetaw ha parlato invece di uno shock profondo: “Voglio essere onesta: è stato terrificante e sono ancora scossa. Questo incidente è inaccettabile e profondamente preoccupante”.

L’uomo arrestato è stato identificato come Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, ora detenuto nel carcere della contea di Hennepin con l’accusa di aggressione di terzo grado. Le autorità stanno analizzando la scena per chiarire la natura della sostanza utilizzata.

Interpellato da ABC News sull’aggressione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minimizzato l’accaduto: “No. Non ci penso. Penso che sia una impostore. Davvero non ci penso. Probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola”. Incalzato sull’eventuale visione del video dell’attacco, Trump ha ribadito: “Non l’ho visto. No, no. Spero di non dovermi preoccupare”.