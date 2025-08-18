L’incontro con l’inviato Usa Keith Kellogg, poi il punto con i leader europei prima di vedere Donald Trump alla Casa Bianca, la “fosse dei leoni”, come scrive il Financial Times.

Per Volodymyr Zelensky è una lunga giornata a Washington, con una girandola di incontri che ruotano attorno al faccia a faccia col presidente americano nello Studio Ovale.

Ad accompagnare il presidente ucraino ci sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente della Finlandia Alexander Stubb.

Il briefing con l’inviato di Trump

In mattinata (il primo pomeriggio in Italia) Zelensky ha incontrato Keith Kellogg per gettare le basi del confronto con l’inquilino della Casa Bianca.

“Abbiamo parlato della situazione sul campo di battaglia e delle nostre forti capacità diplomatiche”, ha affermato presidente ucraino.

Riunione preparatoria con i leader europei

Subito dopo il presidente ucraino, presso la sede dell”ambasciata di Kiev, ha incontrato i leader europei arrivati a Washington per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del faccia a faccia con Trump. Al pre-vertice partecipa anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Arrivo alla Casa Bianca

Avviene attorno a mezzogiorno ora di Washington (le 18 in Italia), quando i leader europei partecipano al pranzo organizzato in loro onore.

Il faccia a faccia

Trump riceve Zelensky nello Studio Ovale in prima serata (attorno alle 19.15 ora italiana): é il primo incontro tra i due leader dopo lo scontro, sempre nello Studio Ovale, del febbraio scorso.

Il vertice con i leader europei

Poco meno di due ore dopo (attorno alle 21 ora italiana) l’inquilino della Casa Bianca accoglie formalmente i leader europei e, dopo la foto di gruppo, iniziano i lavori dell’atteso incontro multilaterale con Zelensky.