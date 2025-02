Nell’Italia sovranista di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sembra che il figlio di Donald Trump – neanche a dirlo Donald Trump junior – in compagnia della sua nuova compagna e di alcuni amici abbia partecipato a una battuta di caccia in un’area protetta nei dintorni di Venezia. Come ovvio, il caso ha generato scompiglio e polemiche e anche un’interrogazione al Consiglio regionale veneto. Secondo le accuse, d’altronde, il figlio di Trump non solo avrebbe cacciato in un’area protetta ma avrebbe anche preso, direttamente o inidrettamente, una specie rara di anatre: una casarca.

Forse potremmo risolvere l’incidente diplomatico facilmente: potremmo dare il Veneto agli Stati Uniti per trasformalo in un grande parco di caccia per il figlio del presidente. Lo slogan sarebbe sempre quello: make Veneto great again. Cambierebbe giusto il nemico: non i migranti, ma le pericolosissime anatre casarche.