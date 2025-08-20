Il muro costruito al confine con il Messico per evitare l’ingresso di migranti illegali si tinge di nero. La ministra della sicurezza interna Kristi Noem ha infatti annunciato che, su indicazione del presidente Donala Trump, il muro sarà dipinto di nero così da renderlo troppo caldo da scalare quando il sole batte.

L’annuncio della ministra Kristi Noem

“È alto, il che lo rende molto, molto difficile da scalare, quasi impossibile. Inoltre, affonda profondamente nel terreno, il che renderebbe molto difficile, se non impossibile, scavare sotto. E oggi lo dipingeremo anche di nero”, ha detto Noem (che, per la cronaca, è la fedelissima trumpiana che non si è vergognata di ammettere di aver ucciso a sangue freddo il proprio cane perché poco performante).

La pittura nera è su “richiesta specifica del presidente, che capisce che con le alte temperature qui, quando qualcosa è dipinto di nero, diventa ancora più caldo e renderà ancora più difficile per le persone arrampicarsi”, ha messo in evidenza Noem.