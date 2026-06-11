“Il racconto che Giorgia Meloni sta facendo del Paese non è la verità. Se le bollette sono alte è perché i problemi per quattro anni non sono stati affrontati”. Lo dice a Coffee Break su La7 la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Le parole di Paita

“Il Pnrr sarebbe stata una bella leva per la transizione energetica e per i nuovi impianti, e invece i soldi non sono stati utilizzati bene. Ci sono 1781 progetti di rinnovabili bloccati in fase di valutazione: di questi, 1234, il 69%, sono in attesa di via e vas, cioè certificazioni ambientali”.

“Nel nostro paese – spiega Paita – i progetti nuovi faticano ad andare avanti perché la burocrazia li blocca. Mi sarei aspettata da questo governo un maggiore coraggio nello snellire le procedure. Gasolio e benzina sono ai massimi, anche perché le accise le ha alzate la destra con la legge di bilancio, i decreti di riduzione sono solo fuffa. Gli italiani in vacanza non ci andranno, questa è la condizione reale dei cittadini”.