Una folla immensa si è raccolta in piazza San Pietro per seguire il primo Angelus di Papa Leone che a mezzogiorno in punto si è affacciato dalla Basilica per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l’Angelus nel tempo Pasquale.

Un intervento vibrante – undici minuti accorati – spaziando a tutto campo: l’appello alla pace “giusta e duratura” che chiuda il conflitto russo-ucraino, che si arrivi al “cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi, consentire gli aiuti umanitari ad una popolazione stremata. Unica consolazione: la tregua nel conflitto tra India e Pakistan. Ma ha ricordato le tante guerre in corso nel mondo invocando la Regina della pace a fare “il miracolo della pace”.

MESSAGGIO DEL PAPA AI GIOVANI

Papa Leone si è poi rivolto ai giovani: “E ai giovani dico, non abbiate paura, accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore”. Invito fatto in occasione della Giornata mondiale della Preghiera per le Vocazioni, “la Chiesa ne ha tanto bisogno”, citando il messaggio di Papa Francesco diffuso il 19 marzo dal Policlinico Gemelli.

Quindi ha ricordato che “oggi Roma ospita il Giubileo delle bande musicali e spettacoli popolari. Saluto con affetto tutti questi pellegrini e li ringrazio perché con la loro musica allietano la festa”. Applausi e cori (“Leone, Leone”).

GLI AUGURI PER LA FESTA DELLA MAMMA

E dopo aver detto che “il Pastore vero conosce e ama le sue pecore, per loro da’ la vita” ha rimarcato, tra crescenti applausi che “oggi in Italia e in altri Paesi si celebra la Festa della Mamma. Un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono in cielo. Buona festa a tutte le mamme”. Dopo l’intervento del Pontefice è’ iniziato il deflusso dei 150mila presenti in piazza San Pietro. Deflusso disciplinato. Molti scandivano “Mai più la guerra”