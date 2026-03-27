“Dopo giorni difficili per il Governo- ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – arriva un riconoscimento per Meloni: è quello di Rutte della Nato per aver superato in un solo anno il 2% del Pil sulle spese militari e in difesa. Ben 45 miliardi, con aumenti di 12 miliardi in un anno”.

“E ora – continua si corre verso il 5% firmato da Meloni su spinta di Trump. Intanto famiglie e imprese continuano ad aspettare da 4 anni di potersi complimentare nello stesso modo col Governo: al momento è durissima fra record di pressione fiscale, crollo della produzione industriale, liste d’attesa, boom di cassa integrazione e rincari. Datevi da fare!”

Al post di Giuseppe Conte ha risposto il presidente di Azione, Carlo Calenda: “Magari. Avremmo bisogno di una difesa più forte e moderna. In realtà è una cosmesi contabile. Ti ricordo poi che l’obiettivo del 2 % è stato da te confermato quando eri Presidente del Consiglio e scodinzolavi dietro Trump. Questo post mostra chiaramente perché sei del tutto inadatto a ridiventarlo”.