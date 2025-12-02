Nei salotti dei talk show italiani si parla delle parole di Francesca Albanese e dell’intervista all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times. “Albanese ha sbagliato. Aggressione fatto gravissimo” spiega Andrea Scanzi. “Francesca Albanese non può lavorare per l’ONU se fa dichiarazioni antisemite a favore dei palestinesi ogni due minuti” attacca Alan Friedman. Dall’altra parte della barricata, l’ex parlamentare Paolo Cento: “Basta mettere sul patibolo Francesca Albanese, basta una campagna di stampa anche un po’ fastidiosa”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Albanese ha sbagliato. Aggressione fatto gravissimo”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“Indebolita la causa palestinese”. (Francesca Mannocchi, Otto e mezzo)

“Questa violenza è diffusa nel movimento pro Pal”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Questi pro Pal torneranno ad attaccarci”. (Andrea Malaguti, Otto e mezzo)

“Francesca Albanese non può lavorare per l’ONU se fa dichiarazioni antisemite a favore dei palestinesi ogni due minuti”. (Alan Friedman, 4 di Sera)

“Persone come Francesca Albanese dovrebbero essere sollevate immediatamente dagli incarichi pubblici retribuiti”. (Susanna Ceccardi, Lega, 4 di Sera)

“Basta mettere sul patibolo Francesca Albanese, basta una campagna di stampa anche un po’ fastidiosa”. (Paolo Cento, Alleanza Verdi e Sinistra, 4 di Sera)

“Solo i fascismi hanno attentato alla libertà dei quotidiani”. (Luigi Manconi, L’aria che tira)

“Cavo Dragone? Parole che creano imbarazzo politico nella maggioranza. Parole di deterrenza”. (Ferruccio De Bortoli, Coffee Break)

“La verità è che il governo italiano è tra quelli che si mette di traverso al raggiungimento della pace e continua a sbagliare con il continuo invio di armi. Tra l’altro aggiungo che siamo l’unico Paese al mondo che ha il segreto sulle armi inviate a Kiev”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“La vera priorità oggi non è seguire la linea di Ursula von der Leyen sulla corsa ai riarmi, ma affrontare le crisi che rischiano di indebolire l’Europa: lavoro, disuguaglianze sociali, transizione ecologica e crisi climatica”. (Angelo Bonelli, Sky Tg24)