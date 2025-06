Nel suo intervento in Aula al Senato durante l’esame del decreto sicurezza, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha duramente criticato il provvedimento, concentrando l’attacco sugli articoli 30 e 31 relativi alle intercettazioni e alla non punibilità degli agenti dei servizi segreti anche in caso di direzione di organizzazioni terroristiche. “Questo decreto è quanto di più lontano dalla nostra cultura, non sono sceso con un cartello nell’emiciclo” ma “la mia indignazione è a un punto senza ritorno”, ha dichiarato Renzi. Nel passaggio più acceso, ha denunciato: “Avete letto ciò che c’è scritto? Se i servizi vogliono compiere un colpo di Stato possono farlo!”. E ha aggiunto: “Ma siete impazziti? La vergogna di quello che avete fatto resterà negli anni”.

Il leader di Italia Viva ha poi criticato l’impostazione complessiva del decreto, accusando la maggioranza di inseguire logiche elettorali: “Vi stanno rendendo degli schiaccia-tasti: tra di voi ci sono professionisti, sindaci e la statista della Garbatella avrebbe potuto imparare qualcosa da amministratori che, come voi, conoscono i problemi sul territorio. Forse sarebbe stato interessante ascoltarsi su questi temi, quello della sicurezza è il primo problema in questo momento nel Paese” ma “il vostro decreto non tocca i problemi” veri.