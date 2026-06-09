“Per lo Stato sono una donna, tuttavia credo che esistano solo due sessi, maschile e femminile. Si può fare tutto quello che si vuole, ma il sesso di nascita non cambia: io so di rimanere biologicamente sempre maschile”. A parlare è Francesca Riccitelli, trentenne di Avezzano, che ha deciso di iscriversi a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, nonostante le polemiche che hanno accompagnato il generale durante le passate campagne elettorali, a proposito proprio di transessualità e inclusione.

“Vannacci si riferisce all’omosessualità e alla transessualità come eccezioni, non di anormalità in senso dispregiativo”, sostiene la trentenne. “Sono sempre stata vicina al centrodestra, in particolare a Fratelli d’Italia, ma questa è la mia prima tessera di partito – ammette -. Condivido l’idea di un controllo rigoroso dei flussi migratori. Mi preoccupano culture molto diverse dalla nostra, anche perché in alcuni casi l’omosessualità non è vista favorevolmente”. “Non ricopro alcun ruolo all’interno della formazione politica – conclude – ho semplicemente appena aderito al partito. Spero però di poter incontrare presto Vannacci e confrontarmi con lui”.