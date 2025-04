Henry Kissinger fu un ‘playboy’? Forse ci provò, ma senza riuscirci: sul più bello arrivava la telefonata del Presidente Nixon e Kissinger, prima consigliere per la sicurezza nazionale poi segretario di Stato, doveva correre alla Casa Bianca per qualche emergenza.

Al tempo dei suoi trionfi diplomatici (o quasi), c’era anche chi scherzava sul suo nome: Kissinger, spezzato in Kissing her, dava luogo al gioco di parole “who is Kissing her”, chi sta banciando?

La vita amorosa o quasi di Henry Kissinger è stata ricostruita da Timothy Bella sul Washington Post come modo insolito per celebrarne la morte, nel novembre 2023.

Henry stava per avere fortuna con Zsa Zsa Gabor. Ed era dovuto, in parte, al fatto che Richard M. Nixon li aveva organizzati. Sul serio.

Il diplomatico e la socialite ungherese-americana erano una coppia improbabile, ma si erano trovati d’accordo dopo essersi seduti uno accanto all’altro durante una cena di stato alla Casa Bianca, con l’attrice entusiasta del grande cervello di Kissinger. Kissinger la accompagnò a casa dopo cena a Beverly Hills nel 1970 e le chiese se poteva entrare per un drink, “con Henry che mostrava segni di un approccio amoroso con me”, ricorda Gabor in “One Lifetime Is Not Enough”, la sua autobiografia del 1991.

Alla Casa Bianca

Ma proprio mentre Kissinger stava per avvicinarsi per baciarla, il suo cercapersone suonò. Era il presidente. Lo stesso uomo che li aveva messi assieme stava ora impedendo al suo consigliere per la sicurezza nazionale di raggiungere la prima base.

“Henry, torna immediatamente. Ho bisogno di te”, ricordò in seguito Gabor che il presidente disse a Kissinger. Nixon spense le vibrazioni, e Kissinger si affrettò a lasciare Gabor e uscì dal suo vialetto verso San Clemente, in California, la sede della “Casa Bianca occidentale” del presidente.

Mentre Kissinger partiva di corsa, rimase impigliato nei cancelli elettronici che circondavano la casa di Gabor, graffiando e ammaccando l’auto. “Oh mio Dio”, disse Kissinger, secondo il libro di Gabor, “questa è l’auto del presidente Nixon!”

“Ha rovinato quel bacio”, ha detto Gabor di Kissinger a David Letterman in un’intervista del 1987.

La storia e la carriera di Kissinger, morto nel 2023 all’età di 100 anni, è stata segnata sia da successi che da critiche: un rifugiato ebreo fuggito dalla Germania nazista con la sua famiglia, un eminente praticante della realpolitik che servì i presidenti Nixon e Gerald Ford, un politico polarizzante figura ritenuta amorale e senza principi dalla critica, nonché vincitore del Premio Nobel per la Pace in circostanze controverse. Ma quando si trattava della sua vita personale, c’era un’altra dinamica forse più sorprendente: le donne erano attratte dall’uomo che il Women’s Wear Daily una volta soprannominò il “Playboy dell’ala ovest”.

Nel periodo in cui Kissinger per anni ha plasmato la politica estera, vedeva anche le straordinarie stelline dell’epoca. Fece anche amicizia con l’editore di Playboy Hugh Hefner, che regalò a Kissinger un abbonamento alla rivista.

Mentre alcuni mettevano in dubbio la validità di Kissinger come sex symbol sofisticato, Hefner ne abbracciò pubblicamente il personaggio. Il New York Post lo descrisse come “lo scapolo brillante dell’amministrazione Nixon” finché non incontrò la sua seconda moglie, Nancy Maginnes, che sposò nel 1974. Prima del matrimonio, Kissinger ammise che gli piaceva l’attenzione che derivava dall’essere “il più grande scambista di Washington, ” che significa un datario seriale nel gergo degli anni ’70.

Quando Henry Kissinger ncontrò Zsa Zsa Gabor

Confermò il suo appetito per gli appuntamenti alla rivista Time nel 1972: “Esco con le attrici perché non sono molto propenso a sposarne una”.

Allora, come ha fatto Kissinger il playboy – basso, grassoccio e ingrigito con una voce profonda e un accento tedesco – a diventare una cosa? Ebbene, The Post è forse responsabile di aver portato alla luce la vita sociale di Kissinger, che consisteva principalmente in cene, serate e brunch. Ad un cocktail party del 1969 a casa di Barbara Howar, Kissinger, che era al suo primo anno come consigliere per la sicurezza nazionale sotto Nixon, stava sorseggiando un drink quando fu avvicinato da Sally Quinn del Post.

“Sei davvero uno scambista, vero?” lei chiese

“Le ho detto: ‘Non posso ammettere di essere uno scambista senza mettermi nei guai. Non posso ammettere di non essere uno scambista, quindi perché non diciamo che sono uno scambista segreto?’” Kissinger ha ricordato quella notte al Post nel 1979.

Dopo che Quinn pubblicò la sua storia, la narrativa che circondava Kissinger cambiò, con articoli di giornali e riviste che diventarono più interessati alle persone con cui usciva piuttosto che alle sue opinioni sulla politica estera. Anche se in seguito, in una chiamata a Quinn, avrebbe scherzato dicendo che pensava che fosse “un suicidio parlare con te”, ha anche chiarito che era lei la responsabile della ritrovata attenzione di cui godeva, secondo il New York Post.

Nel periodo in cui Hefner pubblicò un sondaggio in cui si affermava che Kissinger era l’uomo più desiderato fino ad oggi tra i compagni di giochi di Playboy, il diplomatico era collegato a Jill St. John, un’attrice meglio conosciuta come la prima Bond girl americana della serie di film di James Bond. La coppia ha fatto notizia sui tabloid quando inavvertitamente hanno fatto scattare l’allarme nella villa di St. John a Hollywood a tarda notte mentre andavano verso la piscina.

“Cosa ti aspettavi?” ha detto a WWD. “Le stavo insegnando gli scacchi.” Entrambi hanno smentito un servizio televisivo secondo cui si erano “sposati segretamente”.

“Non c’è mai stata una storia d’amore”, disse St. John alla rivista nel 1971. “Non è stata e non sarà mai una grande storia d’amore”.

Altri, come Candice Bergen, notarono anni dopo come Kissinger “fosse molto intelligente, molto affascinante”. Ma c’era una mancanza di romanticismo dovuta, in parte, al suo lavoro.

“Ero sempre a casa entro mezzanotte”, disse nel 1974 Marsha Metrinko, un’ex attrice che uscì con Kissinger “dozzine di volte” a New York, California e D.C.. “Sembrava sempre che ci fosse una crisi”.

Anche dopo che Kissinger ha rovinato il bacio con Gabor, lei gli ha inviato dei fiori, cosa che ha suscitato una telefonata di ringraziamento da parte del diplomatico: “Tutto il mio staff mi guarda in modo diverso da quando ho ricevuto dei fiori da te”. Ha accettato un invito di Gabor per un altro appuntamento, ma Kissinger ha dovuto annullare la sera dell’incontro. Quando Gabor gli chiese perché, Kissinger irivelò:

“Non posso volare perché domani invaderemo la Cambogia”, ha detto Kissinger, secondo The Post. “È un grande segreto, tu sei la prima persona fuori dalla Casa Bianca a saperlo.”

Ma alcune persone che lo conoscevano meglio negarono che Kissinger si riconoscesse davvero come un playboy.

“Non è mai stato un playboy!” Lenore Fleischer Reich, sua ex cognata durante il suo primo matrimonio con Ann Fleischer, disse al New York Post nel giugno 1974: “Mai, mai, mai!”

Anche i suoi amici scherzavano dicendo che Kissinger non era fatto per essere un vero playboy.