L’Iran faciliterà il transito di navi con interessi spagnoli attraverso lo Stretto di Hormuz dopo che il governo Sánchez si è rifiutato di concedere l’utilizzo di due basi militari agli americani. Per l’Iran, la Spagna sta continuando a rispettare il diritto internazionale. E l’Ambasciata iraniana in Spagna ha confermato questa notizia su X.

Il presidente Usa chiama Hormuz “stretto Trump”

Come noto, la guerra in Medio Oriente ha trasformato lo Stretto di Hormuz nel termometro della sopravvivenza economica globale: da qui passa il 20 per cento del petrolio mondiale e il 19 per cento del gas naturale liquefatto (Gnl): la sua chiusura sta provocando uno choc di prezzi di prodotti petroliferi e di instabilità sui mercati che incidono sui consumatori finali. Il problema riguarda anche gli Usa con Trump che sta subendo molta pressione dal movimento Maga. Il presidente Usa intanto la prende a ridere e durante un evento a Miami, riferendosi all’Iran e tra l’ilarità dei presenti, ha detto: “Devono riaprire lo Stretto di Trump, volevo dire lo Stretto di Hormuz. Scusatemi, che terribile errore”.

Trump è rinomato per ribattezzare con il suo nome edifici o istituzioni. Come riporta il New York Post, è serio nel pensare di dare un nuovo nome allo Stretto di Hormuz, che potrebbe chiamare lo “Stretto d’America” o lo “Stretto di Trump”.