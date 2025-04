In queste ore, dopo la morte di Papa Francesco tornano d’attualità le varie cerimonie che scattano sempre in questi casi. Si parla di traslazione, di come verrà svolto il funerale del Pontefice ed anche del conclave che dovrà indicare un nuovo nome.

Ma quanto guadagna il capo della Chiesa e quanto guadagnano i cardinali? Vediamo nello specifico le cifre ed anche alcuni importanti cambiamenti decisi in questi anni da Bergoglio.

Quanto guadagna il Papa e cosa ha fatto Bergoglio

Il Papa avrebbe diritto a uno stipendio mensile simbolico che si aggira attorno ai 2.500 euro al mese. Ma Jorge Mario Bergoglio ha scelto di rinunciarvi fin dal primo giorno del suo pontificato nel 2013. Anche sotto questo aspetto quindi, il pontificato di Papa Francesco è stato davvero unico.

Il vescovo di Roma non ha rinunciato solo allo stipendio ma anche a vari privilegi formali con uno stile di vita che ha spiazzato persino i suoi collaboratori più vicini: questo Papa è stato fedele alla scelta di chiamarsi Francesco e, per fare solo due esempi, per anni è stato portato in giro con una vecchia Ford per poi passare ad un’auto più comoda ma non certo da rappresentanza, la Fiat 500 L. Anche aver scelto di risiedere a Santa Marta piuttosto che nel Palazzo Apostolico, in cui hanno risieduto tutti i papi dopo l’Unità d’Italia, è stato un segnale importante.

Il compenso dei cardinali

Se Papa Francesco ha rinunciato al proprio compenso scegliendo di rinunciare a vari privilegi, i cardinali continuano a percepire uno stipendio ben più alto, che fino al novembre 2023 ammontava a 5.500 euro al mese. Bergoglio, a partire da quella data ha deciso di ridurre questa cifra di 500 euro portando il compenso mensile a circa 5.000 euro.