Alta tensione tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato la Rai di 150mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’audio privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Secondo l’Autorità, la trasmissione ha violato “alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica”.

Nel giorno della notifica della sanzione, Ranucci, collegato da Strasburgo durante una conferenza stampa organizzata dal deputato dem Sandro Ruotolo, ha denunciato: “In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan, ma si sta rivelando ipocrita: da una parte solidarietà, dall’altra qualcuno sta armando il Garante della Privacy per punire Report e dare un segnale esemplare ad altre trasmissioni”. Il giornalista ha aggiunto: “Ciò che dico lo affermo con cognizione di causa, e lo si vedrà nelle prossime ore. Chiedo che il Garante europeo verifichi come sta operando il Garante italiano, perché sembra agire come un’emanazione del governo”.

La replica dell’Autorità è stata immediata: in una nota ufficiale, il Garante ha definito “gravissime” le dichiarazioni di Ranucci, ribadendo “l’assoluta indipendenza e trasparenza del proprio operato a difesa della legalità” e riservandosi “ogni necessaria iniziativa a propria tutela”.

“Proprio oggi – ha aggiunto Ranucci – dopo giornate di solidarietà, è apparso su un giornale di Angelucci un articolo contro di noi: l’ennesima prova della campagna diffamatoria contro chi lavora per la libertà di stampa”. Il giornalista ha poi ringraziato l’Europa “per aver portato avanti l’European Media Freedom Act, che dovrebbe presto liberare la Rai dai legami con la politica”.