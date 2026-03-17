Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della magistratura, una legge costituzionale approvata dal Parlamento nel 2025. La consultazione riguarda le norme sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, intervenendo sull’organizzazione della magistratura e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Si vota in due giornate: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Lo scrutinio prenderà il via immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, che consente ai cittadini di esprimersi su una riforma già approvata dal Parlamento ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi. A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza.

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali, compresi i residenti all’estero, che hanno già votato per corrispondenza nelle settimane precedenti. Gli elettori con disabilità possono usufruire del voto assistito, richiedendo al proprio Comune l’apposita annotazione sulla tessera elettorale.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale; in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi, è possibile richiederne un duplicato all’ufficio elettorale. La scheda, di colore verde, riporta due opzioni: “Sì”, per confermare la riforma, e “No”, per respingerla. I risultati e i dati sull’affluenza saranno consultabili online sulla piattaforma Eligendo e tramite l’app Eligendo Mobile.