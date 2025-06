In vista dei cinque referendum (8 e 9 giugno) su temi centrali come cittadinanza, lavoro e sicurezza, le posizioni dei partiti italiani si sono rivelate altamente frammentate. Nel campo del centrodestra, la linea è apparsa compatta: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di schierarsi per l’astensione, mantenendo così una posizione attendista rispetto alle consultazioni. L’astensione è stata motivata, secondo alcuni esponenti, dall’idea che i quesiti referendari siano troppo generici o strumentali.

Diversa è invece la posizione di Noi Moderati, il partito guidato da Maurizio Lupi, che ha dichiarato apertamente di votare No a tutti i quesiti, assumendo una posizione netta e decisa contro le proposte referendarie, anche su temi tradizionalmente sentiti come quello della cittadinanza o della sicurezza sul lavoro.

Opposizione divisa tra Sì convinti e posizioni intermedie

Sul fronte dell’opposizione, la varietà di vedute è ancora più marcata. L’Alleanza Verdi-Sinistra ha optato per un convinto Sì su tutti e cinque i referendum, coerente con le sue battaglie storiche. Anche il Partito Democratico ha una linea ufficiale favorevole al Sì su tutti i quesiti, ma con alcune eccezioni interne: vari esponenti dem hanno dichiarato che voteranno solo per i quesiti su cittadinanza e sicurezza sul lavoro, esprimendo No sugli altri, in particolare quelli che coinvolgono aspetti del Jobs Act.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto una posizione quasi allineata al PD: Sì sui quattro quesiti legati al lavoro, lasciando però libertà di voto sulla cittadinanza, anche se il leader Giuseppe Conte ha annunciato che voterà comunque Sì.

Azione ha fatto sapere che voterà Sì solo sul quesito della cittadinanza e No sugli altri quattro, in contrasto con altri partiti di area riformista. Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, ha sposato una linea ancora più articolata: Sì sulla cittadinanza, No sui quesiti legati ai licenziamenti e contratti a tutele crescenti, e libertà di voto sugli altri due. Infine, +Europa ha annunciato di votare Sì solo sui quesiti su cittadinanza e sicurezza sul lavoro, schierandosi per il No sugli altri tre.