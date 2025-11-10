“Sentir parlare Landini di patrimoniale – ha detto Matteo Renzi a Un giorno da pecora, su Radio Uno – di mi fa cadere le gambe. Ma com’è venuto in mente a Landini di parlare di patrimoniale in questo momento? Con Meloni che aumenta le tasse lui dice: ‘noi le aumentate di più’. A quel punto Meloni appare come una statista. Come quando aumenta lo stipendio a Brunetta e poi fa finta di bloccarlo. Stiamo giocando una partita con la maglietta pro-Giorgia Meloni”.