“Menomale che Mattarella c’è. Averlo eletto è stato un bene, a maggior ragione con un governo sovranista. Meloni è zigzagante: sta una volta con volenterosi, un’altra con Trump. Però, dobbiamo essere sinceri. Chi come noi crede negli Stati Uniti d’Europa dice che l’Ue deve tornare al centro, ma per farlo deve anche cambiare. Oggi abbiamo una Ue che si è impigrita, e lo dicono gli europeisti convinti com Prodi e Draghi. Ma l’Europa è comunque il futuro. I Trump passano, mentre la burocrazia europea va smantellata per tornare a portare la politica in Europa.” Questo l’intervento del leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

Renzi e il caso Gedi

“E’ evidente che non sono il mediatore dell’affare Gedi o altro – ha detto ancora Renzi – Conosco molti dei personaggi in questione. Credo di aver capito come tutti che Elkann intende uscire dal mondo dell’editoria. Se accadrà, spero che a prendere in mano il gruppo sia qualcuno di capace. Mi ha fatto morire dal ridere Pier Silvio Berlusconi, che sta comprando un’azienda in Germania con il sostegno di tutti noi e dice che non vuole i greci in Italia. Tra l’altro, tutte le volte che fa una conferenza stampa sui palinsesti rifila una sberla a Tajani, non capisco a che titolo; alla fine lo metterà a fare l’Isola dei famosi o Arcore express”.