“Io sto seguendo con avvocati e periti da quasi quattro mesi” il caso della famiglia nel bosco, “non da adesso per il referendum”. “Mi sono ripromesso di andare ad incontrarli, ho aspettato volutamente il voto del referendum per evitare che ci fossero polemiche. Ritengo che questa sia una situazione di una violenza istituzionale senza precedenti, che potrebbe accadere a chiunque ci sta ascoltando”. Queste le parole del vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, mentre dilaga la polemica sul contestato invito rivolto alla ‘famiglia del bosco‘ dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il prossimo mercoledì 25 marzo.

La Russa: “I giudici dell’Aquila inventano il reato di speranza”

“I giudici del tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno inventato il reato di speranza. Contestano a una madre il fatto stesso di augurarsi di poter riavere presto i propri figli con sé”, ha commentato La Russa, intervistato dal quotidiano Il Centro. Tornando sulle polemiche che hanno accompagnato la notizia dell’invito a Roma, il presidente ha spiegato che “è vero che mi era stato prospettato anche questo mercoledì, ma la cosa è sganciata dal referendum, perché io questo incontro l’avevo promosso da tempo”. “La sinistra – sono le sue parole – è impaurita di vedere questo tema portato all’attenzione generale”.

“La verità è che, in nome del No, qualcuno è pronto a giustificare qualunque sentenza – aggiunge La Russa -. Ciò che mi ha stupito è questa difesa senza entrare nel merito di un provvedimento. Che questo sia strumentale è evidente”. Per il presidente del Senato l’ordinanza del tribunale dei minorenni dell’Aquila, dove oggi sono attesi gli ispettori del ministero è sbagliato perché “hanno separato i bimbi dalla madre, dicendo che lei era incompatibile. Del padre, invece, parlano benissimo. A questo punto, mi chiedo: perché non affidarli fin da subito al padre, visto che con lui, per stessa ammissione dei giudici, i bambini hanno un rapporto bellissimo? Trovo incomprensibile questo provvedimento”.

L’incontro del 25 marzo

Parlando, infine, dell’incontro che terrà a Palazzo Madama il 25 marzo, La Russa anticipa che darà “vicinanza” e “solidarietà” alla famiglia invitandoli “a cercare qualunque via di uscita senza irrigidirsi in posizioni prevenute”. “Ricorderò che – conclude – se ritengono che la cosa più importante sia riabbracciare e tenere i loro figli, dovranno andare in questa direzione. Dimostrerò grande solidarietà, per quel poco che posso rappresentare. E se ne facciano una ragione quelli di sinistra: non saranno le loro parole a impedirmi di incontrarli”.