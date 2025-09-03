Tra i guasti più insidiosi dell’intelligenza artificiale c’è quella di fornire ossigeno e carburante all’energia estetica (artistica sarebbe già un complimento) dei molti che sarebbero molto più a loro agio e otterebbero maggior profitto con un coltello in mano ad affettar salami piuttosto che esercitare il loro diritto ad esprimersi su tela.

Modelli di un “Rinascimento identitario”

Diritto percepito, s’intende, specie se ci imbattiamo, ad esempio, con le “opere” esposte alla mostra organizzata in un locale sul lungomare di Civitanova Marche dai rappresentanti leghisti-vannacciani in vista delle elezioni regionali alle porte.

Anche noi di Blitzquotidiano come alcuni dei media mainstream siamo inciampati in questo “Patriots Project”, altisonante programma ispirato a un non meno stentoreo quanto presunto “Rinascimento identitario”.

In pratica una galleria degli orrori, perpetrati in combutta da Lega locale e Team Vannacci. Ce li vediamo che interpellano chat-gpt mentre gli mostrano foto dei loro eroi politici, 50 sfumature di sovranisti con la preghiera di ritrarli in pose da super eroi, gladiatorie, classicamente marziali o plasticamente virili Marvel style. Sfilano tutti, da Salvini a Vannacci, appunto, da Le Pen a Mileli, da Orban a Trump.

Brutte sono brutte, le foto. Uun attentato al buon gusto anche per le menti più retrive. Che poi, a parte il deprimente immaginario fumettistico, i leghisti-vannacciani non fiutano da lontano una certa atmosfera più cripto-gay che virilmente patriottica? Forse è meglio così.